Erick Morillo háromszoros DJ Awards nyertes, és háromszor kapta meg a legjobb nemzetközi DJ díját. A zenészt sokan a Madagaszkár című mese miatt ismerik, hozzá köthető ugyanis az I Like to Move it című dal, ami 2005-ben a film által robbant be igazán a köztudatba.

A tmz információi szerint a dj holttestét helyi idő szerint kedd reggel találták a Miami Beachen, halála oka egyelőre ismeretlen.