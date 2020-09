Gordon Ramsay szinte nem is tud olyan dolgot tenni, amivel ne bőszítené fel a körülötte élőket. A botrány már akkor kitört, amikor a család felbukkant Cornwallban, a helyiek ugyanis attól tartottak, hogy a sztár és a családja magukkal hozzák a koronavírust is Londonból. Az eset egészen odáig fajult, hogy még egy "Nem itt kellene lenned" nevű Facebook-csoportot is létrehoztak a rosszallók. Képmutatónak nevezték, és a hírek szerint még fenyegetéseket is kapott.

Ha ez még nem lenne elég, tovább szította a feszültséget a séf medencéje, amely igen egyedülálló, hiszen egy hatalmas üvegfallal rendelkezik. A szomszédoknak persze ez sem tetszik, ahogy az sem, hgy lebontotta és felújította az egész épületet.