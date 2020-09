Néhány hete egy hosszú posztban mesélte el Hódi Pamela, hogy felfüggeszti posztjai alatt a kommentelés lehetőségét. Akkor nem akarta elárulni az okát, most azonban tiszta vizet öntött a pohárba. Elmagyarázta, hogy javarészt exe, Berki Krisztián miatt tette.

"Sziasztok! Nos elérkezett a napja annak, hogy megmagyarázzam miért tiltottam a kommenteket az utóbbi időben...Egyrészt mert nagyon sokat dolgozom és egyszerűen képtelen voltam olvasni és szűrni a kommenteket... Ezidáig töröltem a trágár szóhasználatot és a sexuális jellegű megnyilvánulásokat. Ez ezentúl is így lesz, viszont párosul hozzá a másik féllel kapcsolatos kommentek törlése. Főleg a mai cikkezés utánEz a beteges hazudozás már felülmúlta bennem azt, hogy ideges legyek. Csak úgy mint az utóbbi pár cikkezésnél úgy most is csak mosolygok és fogom a fejem, hogy mivaaaaaaan?

Na éppen ezért IS van az hogy nem engedem, hogy az a sok valótlan állítás megfertőzze az Én oldalamat, abban a formában hogy Ti össze vesztek a posztom alatt és 2 percig is téma legyen! Ahogy a magánéletemből kizárom úgy a Veletek közös virtuális életemből is szeretném mellőzni. Nagyon köszönöm azoknak akik segítő szándékkal jeleztek dolgokat, higgyétek el megvan erre az az ember aki segít és jelzi ha olyan történik amivel kell vagy érdemes foglalkozni. Puszi" - írta kommentben Pamela.