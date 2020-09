Paul Begley a saját Youtube-csatornáján fejtegeti a közeledő világvégét. Az összeesküvés-elméleteket gyártó férfi azt állítja, hogy egy szupertitkos NASA aktákhoz jutott, melyből kiderül, hogy létezik egy titkos bolygó. A prédikátor szerint, az X bolygóként is emlegetett Nibiru lesz a Föld veszte. A kisbolygó ugyanis felénk száguld, és várhatóan be is csapódik majd, ezzel elpusztítva a Földet.