Molnár Anikó nem várja az őszt, évről-évre ebben az időszakban a poklok poklát éli át.

"Eddig nem tudtam, hogy az őszi szezon kiváltotta hangulati hullámvölgytől, az ekkor jelentkező depressziótól több ember is szenved. Azt gondoltam, csak én vagyok ilyenkor letört. Sajnos rendkívül nyomaszt, amikor hosszú időszakok telnek el anélkül, hogy kisütne a nap. A fény hiánya és a rengeteg csapadék miatt a hangulatom is szörnyű. Mentális betegség kínoz, és nem tudom, mi a megoldás" – meséli a holnap megjelenő HOT!-ban a híresség, aki a magazinban azt is elárulja, hogy milyen tünetei vannak, illetve arról is beszámol, hogyan kerüli el azt, hogy alkoholista legyen!