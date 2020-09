Két napja videóban jelentette be Liptai Claudia, hogy ő is elkapta a koronavírus.

"Az összes olyan produkcióban amiben dolgozom, nagyon felelősségteljesen tesztelik a résztvevőket, így a tegnapi napon én is túlestem a PCR-teszten. Az esélytelenek nyugalmával indultam neki ennek a tesztnek, hiszen sem nekem, sem a családomnak semmilyen tünete nincsen. Nem vagyok lázas, nincs hőemelkedésem, nem köhögök, nincs rossz közérzetem" - mondta videójában.

Most újra bejelentkezett közösségi oldalán, hiszen követői tele voltak kérdésekkel, ezekre is igyekezett választ adni. Elismerte, hogy amikor megtudta, hogy pozitív a CPR teszt, azt hitte vége van a világnak. A második tesztje is pozitív lett, úgy fogalmazott "még jobban koronavírusos."