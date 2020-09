Anne-Marie és Doja Cat közöse üstökösként robbant be a nyárba, „To Be Young" című szerzeményük pillanatok alatt vette le a lábáról a rajongókat, a két szépség mellé pedig most egy harmadik is csatlakozik, ráadásul egy magyar bombázó személyében.

Magyarországon Metzker Vikit érte az a megtiszteltetés, hogy újrakeverhette a belevaló kollabot, ráadásul Viki két hihetetlenül jó verzióval is meglepi a hazai közönséget.

A dal eredeti verziójában Anne-Marie utánozhatatlan és karakteres hangja és Doja Cat csajos rapbetétje remekül működik, lüktető alapja pedig már a megjelenés pillanatában előre vetítette, hogy a „To Be Young" szárnyalása nem áll meg itt, Metzker Viki pedig tökéletesen ráérzett erre.



A „Glossy Day Remix" egy igazi feel-good trackké változott. Szelíd és rádióbarát, amiben a dj dallamos house alappal dolgozott. Nagyon könnyed és nagyon jól cseng!

A „Purple Night Remix" egy vérbeli klubhimnusz lett a dj keze alatt, maximálisan jó alap az esti pörgéshez és a hajnalig tartó bulikhoz. Viki kirobbanó energiával töltötte meg a dalt és a tech house elemekkel sem finomkodott.

A magyar remix elkészítéséhez nem véletlenül esett Vikire a Warner Music választása, hiszen a dj nyár elején rúgta be az ajtót a Corona slágerének újragondolásával. A „Rhythm Of The Night" óriási hazai és nemzetközi sikert futott be, a világ legnépszerűbb zenei áruházának TOP 100-as eladási listáján a második helyig jutott és olyan sztárok támogatását is megkapta többek között, mint David Guetta vagy Don Diablo.

De Viki nem csak a klubtörténelembe írta be magát, hiszen Curtissel közös „Szívemen Szárny" című szerzeményük a rádiók játszási listáiról sem hiányozhat. A track hatalmasat szólt a YouTubeon is, közel 2,5 millió lejátszásnál jár már.

Viki már többször is megmutatta, hogy rapperként és énekesnőként is megállja a helyét a hazai zenei szcénában - Dukai Reginával és Miss Mood-dal közösen meneteltek hatalmasat „Titok" című slágerükkel, aminek a klipjét már több mint 3 milliószor nézték meg a felhasználók a YouTube-on.