Sylvester Stallone édesanyja, Jackie Stallone 98 éves korában elhunyt tegnap – tudatta a gyászhírt a TMZ.



Jackie volt az első nő, aki olyan tévéműsort kapott, amelyben súlyemelő- és tornagyakorlatokat csinált, és egy női konditermet is nyitott. Szerepelt a GLOW című női pankrátor sportműsorban, emellett a Celebrity Big Brother című sztárműsorban is feltűnt néha. Stalonne édesanyjának a torna volt az élete: utolsó heteiben is aktívan sportolt, amiről fotókat és videókat is közölt közösségi oldalán.