Renato Boccardo érsek videóüzenetben szorgalmazta a relikvia visszaadását. Hangoztatta, hogy a város hívőit mélyen megrázták a történtek. "Remélem, hogy az elkövetőket a tudatlanság vezette, és nem akarták megsérteni a hívőket. Azt is remélem, hogy nem haszonlesésből történt a lopás" - jelentette ki Boccardo érsek. A helyi kulturális élet képviselői is csatlakoztak a felhíváshoz, az ereklye visszaszolgáltatását sürgetve. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz. Sajtóértesülések szerint az ereklyetartót a spoletói dóm egyik oldalsó kápolnájában őrizték. A lopást a templomőr vette részét. A székesegyháznak ezen a részén nem volt riasztó, a tolvajok átugrották a kápolnát lezáró rácsot.



Az aranyozott ereklyetartóban szent II. János Pál pápa vérének néhány cseppjét őrizték, ezt a lengyel pápa egykori személyi titkára, Stanislaw Dziwisz bíboros, nyugalmazott krakkói érsek adományozta Spoleto és Norcia közös egyházmegyéjének 2016 szeptemberében. Az ereklyetartót egy másik templomba akarták áthelyezni, amelyet szent II. János Pál emlékére szentelnek fel október 22-én, egykori pápai beiktatásának napján.



Az egyház a napokban emlékezik meg a későbbi egyházfő Karol Wojtyla születésének századik évfordulójáról: 1920 májusában született, de a koronavírus-járvány miatt az évforduló megünneplését elhalasztották. Pénteken Andrzej Duda lengyel elnök is ellátogat a Vatikánba szent II. János Pál sírjához. A lengyel pápát 1978 októberében választották meg egyházfőnek, 2005 áprilisában hunyt el, 2014-ben avatták szentté.