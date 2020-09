Pataky Attila is elkapta a koronavírust, halálközeli élményeiről mesélt.

Pataky Attila is elkapta a koronavírust, és bár kemény küzdelmek vannak mögött, úgy tűnik, a nehezén már túl van. Otthonában lábadozik az énekes.

"Úrrá lett rajtam a kilátástalanság, éreztem, ahogy elfogyok és eltűnök a földi létből. Szerencsére csak a halál kapujáig jutottam. Soha többé nem engedem el a fényt! Jöjjön bármi az életben, nem engedem, hogy olyan mélyre sodorjon, mint amilyen mélyen most jártam. Soha többé nem akarom egy pillanatra sem elveszíteni a feleségem, a gyermekeim és az Edda rajongók mosolyát, mert most egy kicsit mindegyiket elvesztettem, de többé ezt nem engedem... Talán majd odaát megértem kik és miért szabadították ránk ezt a vírust és azt, hogy mégis hogyan keveredhettem velük egy helyre ebben az univerzumban...Tudtam, hogy mi van odaát, hiszen jártam már ott korábban, de most szétszakadt a lelkem..." - mesélte a Ripostnak Pataky, aki hozzátette, hogy dolgozik az életerején.