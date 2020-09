A koronavírus miatt hiányzó nyomozó most is az internet segítségével jelentkezett be a showműsorba, ráadásul nyomozati segítséget is nyújtott az újdonsült vendégnek – egy nem mindennapi ajándék, egy nyomozati lexikon formájában.

A stúdióban ülő nézők és a Nyomozók döntése alapján a negyedik adásban a Méhecske lepleződött le, aki mögött Rubint Rella, Rubint Réka unokahúga, a népszerű influenszer volt!

A Nyomozóknak ezúttal sem jött össze a sikeres gyanúsítás, Hargitai Bea szerint Bódi Sylvit, Csobot Adél szerit Kapás Boglárkát, Sebestyén Balázs tippje Mihalik Enikő volt, a vendégnyomozó, Puskás Peti szerint pedig Szilágyi Liliánát rejtette a Méhecske álarc.

A játékában először a Méhecske és az Egér párbajozott, majd újra egy hármaspárbaj következett: a Bika, a Kaktusz és a Zebra csapott össze a színpadon. Végül a Kakas és a Röfi mérte össze előadói tudását.