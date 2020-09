Üres polcokról készített képek járták be a közösségi médiát, az Egyesült Királyságban az embereken újra eluralkodott a félelem, amely pánikvásárláshoz vezetett. Ezért az országban néhány bolthálózat bizonyos termékekre korlátozást vezetett be, így nem fordulhat elő az, hogy valakinek nem jut.

A száraztésztára, a vécépapírra és a lisztre vezettek be korlátozást, hogy elkerüljék a nagyobb pánikot és felháborodást, de a rizsből és zöldségkonzervből sem vásárolhatnak korlátlan mennyiségűt az emberek egyes boltokban. Máshol a tisztítószerek vásárlását limitálják. A boltok leszögezték, elegendő készlettel rendelekeznek, de ezekkel az intézkedésekkel azt szeretnék biztosítani, hogy később is jusson mindenkinek a termékekből - írja a Mirror. Egyelőre a Tesco és a Morrisons egyes üzletei vezettek be korlátozásokat, a többi hálózatban nem jelentettek be ilyesmit.