Először 2018-ban bukkantak erre utaló jelekre, de most újabb leletek támasztják alá a létezésüket.

Eddig is sejteni lehetett, hogy a Mars felszíne alatt jókora adag víz van. A 2018-as eredményekben sokan kételkedtek, ugyanis azt csak 29 vizsgálat támasztotta alá, a mostani bizonyítékok viszont 139 kutatásból származnak, amelyeket az Európai Űrügynökségnél végeztek az utóbbi két évben.

Ezúttal űrradarral vizsgálták a Mars déli féltekéjét, és a visszapattanó jelekből próbálták megállapítani, hogy mi húzódik a felszín alatt.

Ezekből a jelekből arra lehet következtetni, hogy a 75.000 kilométeres vizsgált terület alatt van egy 30 kilométer hosszú tó, amit néhány kisebb is övez. A NASA egyik kutatója, Jack Holt szerint nincs elég meleg ott, hogy a víz folyékony legyen, és ha az is, egyáltalán nem biztos, hogy élet is van ott, azonban vannak, akik nagyon bizakodóak -írja a BBC.