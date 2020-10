Angelina Pivarnick 2015 - 2018 között a New York-i tűzoltóságnál dolgozott, mint sürgősségi betegellátó, ekkor lett szexuális zaklatás áldozata. A Jersey Shore egykori sztárja be is perelt két tűzoltót, illetve az egész New York-i tűzoltóságot az elszenvedett sérelmei miatt - írja a DailyMail.

Az egyik tűzoltó állítólag megfogdosta a nőt az egyik parkolóban, egy másik pedig szexuális ajánlatokat tett és utalásokkal bombázta.

A bíróság végül nem döntött az ügyben, mert a tűzoltóság inkább peren kívül kifizetett Angelinának 350 ezer dollárt, ami több, mint 100 millió forintnak felel meg.