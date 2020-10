Hétfőn a déli, délutáni órákban szórványos jelleggel alakulnak ki záporok, zivatarok. Az ország keleti felében heves zivatarok is lehetnek. A szél nagy területen lesz erős, néhol viharos. Hevesebb zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10-16 fok között alakul, de kisebb körzetekben 8-9 fokig is lehűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet 20-28 fok között várható, nyugaton lesz hűvösebb, délkeleten melegebb.



Kedden változóan felhős idő várható, többórás napsütéssel. Néhol előfordulhat záporeső. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A minimumhőmérséklet 7-15, a maximumhőmérséklet 20-24 fok között alakul.



Szerdán sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar. Emellett sokfelé lesz erős a szél is. A leghidegebb órákban 7-13 fok lesz. Napközben 14-23 fokig melegszik a levegő, a nyugati országrészben lesz a hűvösebb, keleten, délkeleten a melegebb idő.



Csütörtökön reggel még északkeleten várható szórványosan eső, zápor, napközben legfeljebb egy-egy zápor fordul elő és hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt. Több helyen lesz erős a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-11 fok között alakul, északkeleten lehet az enyhébb idő. A legmagasabb hőmérséklet 15-20 fok között valószínű.



Pénteken változóan felhős idő várható, általában többórás napsütéssel. Csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban 4-11 fok lesz. Napközben 17-23 fokig melegszik a levegő.



Szombaton és vasárnap változóan felhős időre lehet számítani, hosszabb-rövidebb napsütéssel. Szombaton elszórtan, vasárnap legfeljebb néhol fordulhat elő eső, zápor. A minimumhőmérséklet szombaton 6-13, vasárnap 5-12 fok között valószínű. A nappali maximumok szombaton 18-25, vasárnap 17-22 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.