Több hódmezővásárhelyi szülőnek számoltak be arról a gyermekeik, hogy egy idegen, középkorú férfitól kaptak üzenetet a Facebookon. A férfi azzal próbál a kiskorúak bizalmába férkőzni, hogy azt állítja: hasonlítanak az elhunyt fiára.

„Megtaláltuk a Facebook-on a férfit, és kiderült, hogy szintén vásárhelyi, bár több profilja is van, némelyiken budapestiként állítja be magát. De ami még durvább, tele van fiatalkorú ismerősökkel, főleg fiúkkal. Kérdem én, vajon miért gyűjt valaki idegen kisfiúkat ismerősnek, és pláne miért akar velük találkozni?"-mesélte a Ripostnak az egyik zaklatott anya.