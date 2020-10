Berki Hajdú Péter műsorában mesélte el, hogy feleségének, Mazsinak megígérte: nem alszanak többet külön egymástól.

Egy négy napos dubai utazás után tette az ígéretét a botrányhős celeb, amikor is felesége megsínylette a külön töltött dőt. Azóta egyetlen éjszakára sem váltak el egymástól. Berki elmondása szerint nem is tudna már felesége nélkül aludni. A műsor miatti külön töltött éjszaka alkalmával is videóüzenetben kívántak egymásnak jó éjszakát.

Ki gondolta volna, hogy ilyen romantikus a Berki?