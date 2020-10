Pécsi Ildikó hosszú évtizedeket töltött szeretett férjével, júliusban azonban távozott az élők sorából Szűcs Lajos. A művésznő képtelen feldolgozni a veszteséget, hiába tesz meg érte mindent a családja. L. Péterfi Csaba, Pécsi Ildikó fogadott fia elárulta, nagyon aggódnak érte.

"Ha szenved a lélek, a test is feladja. Egymást váltjuk Csabával, az egyik nap a fia, a másik nap jómagam megyek Ildikóhoz, és mindig mellette van az ápolója is. Sajnos, nem akar enni, ezért egyre jobban legyengül. Nagyon aggódunk érte, mert infúziót is nehezen lehet adni neki, elpattannak ugyanis az erei. A minap Ildikó azt mondta nekem, elrepülne. Sajnos, a színházi elfoglaltságok csak ideig-óráig terelték el a fájdalmáról a gondolatait. Próbálom lelkesíteni, tudom, hogy várja a Fekete Péter januári bemutatóját. Amikor vele vagyok, jobb is a kedve, de amint nincs, ami itt tartsa közöttünk, megint visszatér a saját kis világába. Nem lehet eltörölni a férjével együtt töltött ötven év mindent felülíró szeretetét" - mondta a férfi a Blikknek.

"Augusztusban még sétálhatott a kertben, és úgy tűnt, új fejezetet nyit az életében. Hosszú idő után egymásra találtak az unokájával, Csabival. Elbűvölték a rég nem látott fiú versei, várta az új találkozásokat, de egyetemi elfoglaltságai miatt az unokának kevés az ideje, így Ildikó mintha már ennek a reményét is feladná" - tette hozzá.