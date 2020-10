Emiliónak és Tóth Orsolyának kellett távoznia a Dancing with the Stars második adásából. Az énekes a Life.hu-nak elmondta, miért nem szeretett volna még kiesni a műsorból, és hogy mennyire vették komolyan a táncok betanulását. Emilio nagy fogyása is szóba jött, augusztus óta - akkor kezdték a próbákat - 24 kilót fogyott. A napi 3-4 óra mozgás megtette hatását.