Ismét a legnézettebb műsor lett szombaton a Dancing with the Stars a saját idősávjában, 20,9%-os átlagos közönségarányt ért el.

Úgy tűnik, tarolni fog a csatorna a Dancing with the Stars című showműsorral, ugyanis ezen a hétvégén is a legnézettebbnek bizonyult.

A konkurens csatornán ezzel egy időben futó A mi kis falunk és az Apatigris című sorozatok kevesebb nézettséget értek el. Az előbbit a nézők 20,1 százaléka, az utóbbit pedig 11,9 százaléka választotta. Ezzel szemben a táncos showműsorra 22,3 százalék volt kíváncsi (A18-59, A18-49, A4+).

Ám vasárnap a Sztárban sztár nyolcadik adása is megnyerte az idősávot mindhárom célcsoportban (A18-59, A18-49, A4+).