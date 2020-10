A Nemzeti Népegészségügyi Központ által végzett szennyvízvizsgálat, amellett, hogy közösségi mintaként szolgál, jó eszköz, mivel a tünetmentes vagy gyenge tünetes fertőzöttek is üríthetik a vírus örökítőanyagot, akik a hagyományos szűrővizsgálatok során nem kerülnének a járványügy látókörébe.

Az eddigi eredmények alapján kiderült, a szennyvízmintákból kimutatható koronavírus örökítőanyagának koncentrációjának emelkedését 5 nappal követi az új esetek számának növekedése - írja a koronavirus.gov.hu.

Jelenleg előkészítés alatt áll egy európai monitoring program, amellyel hatékonyan képes előre jelezni egy-egy nagyobb esetszámemelkedést lehetőséget adva a felkészülésre az egyészségügyi ellátó intézmények számára.

A 42. héten monitorozott települések szennyvízmintáiból kimutatható SARS-CoV-2 vírus örökítőanyag mennyisségének terjedési üteme stagnált a fővárosban, és országszerte több településen az előző héten tapasztalt csökkenés megállt.

Továbbra is a legfontosabb az, hogy megelőzzük a közösségi terjedés felgyorsulását, ezáltal továbbra is be kell tartani az érvényben lévő járványügyi megelőző szabályokat.