Kanadában is tombol a koronavírus-járvány, ahogy a világ összes többi részén. Az ország északi részén lévő Nunavut azonban kivétel: itt egy fertőzöttet sem regisztráltak. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a hatalmas területen nagyon "szellősen" élnek. Mintegy kétmillió négyzetkilométeren mindössze 36 ezren, 25 közösségbe tömörülve.

A természetes elszigeteltség is szerepet játszik abban, hogy nincs regisztrált fertőzött a területen, de a szigorú intézkedéseket is betartatják. A beutazás komoly feltételekhez van kötve, amelyre a terület kiszolgáltatottsága miatt van szükség. Március óta szinte mindenkinek tilos a beutazás, természetesen azokon kívül, akik ott élnek. Minden hazatérőnek elszigetelt központokban kell letöltenie a két hetes karanténját. Ezekben a szállodákban biztonsági őrök felügyelik a szabályok betartását. Nunavut közegészségügyi vezetője, Dr. Michael Patterson elmondta, a terület egyedülálló kihívásai miatt is fontos, hogy a szigorú intézkedések érvényben maradjanak, hiszen az óriási területen nehéz lenne megszervezni a tesztelést, és az egészségügyi intézményeik sincsenek felkészülve teljesen.

A térséget főként eszkimók lakják, ők pedig a magasabb kockázati csoportba tartoznak. 300-szor nagyobb eséllyel kapnak tuberkulózist, mint a nem őshonos kanadaiak, így a koronavírus is veszélyesebb számukra - írja a BBC.