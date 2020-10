Úgy tűnik, Erzsébet királynő fokozatosan adja le az uralkodással járó feladatokat, most két fontos természetvédelmi szervezet védnökségéről mondott le. Helyét Vilmos herceg veszi át. A Fauna & Flora International mecénásává vált a herceg, ezt a posztot csaknem 7 évtizeden át töltötte be Erzsébet királynő, de a British Ornitology Trust nevű szervezetben is a herceg veszi át nagymamája feladatait - írja a Daily Mail.