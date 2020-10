A 26 éves Ansley Pacheco kaliforniai otthonába tört be két felfegyverzett férfi.A nappaliban a férjét és annak barátait találták a bűnözők, akiket egyből letepertek. A hangvzavarra felfigyelt a modell, aki a hálószobában volt kisfiával. Ansley nem habozott, felkapta fegyverét és tűzpárbajba keveredett a rablókkal, akik végül elmenekültek.

Szembe találtam magam az egyik fegyveressel, rákiáltottam, hogy ne lőjön, mert velem van a fiam is. Ennek ellenére hatszor vagy hétszer is rám lőtt. Megölhette volna a fiamat. Megölhetett volna engem is. Nem érdekelte. – idézte fel a történteket Ansley Pacheco.