Gabriela Spanic édesanyja hosszú betegség után távozott az élők sorából, a színésznő ennek ellenére úgy döntött, folytatja a Dancing with the Stars műsorát. Kiderült, hogy daganatos megbetegedéssel küzdött, amelyet lehet, hogy mérgezés váltott ki nála. Évekkel ezlőtt ugyanis házvezetőnőjük rákkeltő anyaggal mérgezte a családot hónapokon át.