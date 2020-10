Azt lehet tudni, hogy Noszáj Sándor az előző adás végén bicegett, de hasonlóan járt Horváth Tamás is, akit a mostani próbák alatt ért sérülés, sőt, Gabriela Spanic édesanyja is most hunyt el. Mind elég ok ahhoz, hogy valamelyik "táncos" kihagyja a holnapi show-t, ám a TV2 két páros távolmaradását jelentette be, bár részleteket nem árultak el.

Az, hogy kik, és miért nem lépnek fel, holnap este fog kiderülni, a Dancing with the Stars élő adásában.