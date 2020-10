Titkos temetőben 59 holttestet talált egy szervezet a Mexikó középső részén fekvő Guanajuato szövetségi államban, és további holttestek megtalálására lehet számítani a környéken - jelentették be szerdán.

A Nemzeti Kutatási Bizottság nevű szervezet vezetője, Karla Quintana azt mondta: a feltárás egy héttel ezelőtt kezdődött. A helyre eltűnt emberek hozzátartozóinak vallomásai alapján találtak rá.

Tekintettel arra, hogy Mexikóban "hiányosságok mutatkoznak" a helyi bűnüldözés munkájában, több államban az eltűnt emberek hozzátartozói kutatócsoportokat hoztak létre, információkat gyűjtöttek és feltárták azokat a helyeket, ahol titkos sírhelyet sejtettek. Quintana a jelenséget szomorúnak és borzalmasnak minősítette. Hozzátette: nincs kizárva, hogy további temetők is vannak a környéken, ezért folytatják a feltárást.

A most megtalált temető Salvatierra település külterületén, egy birtokon van, eddig 52 hantvermet találtak. A helyszínt és a feltárást annyira veszélyesnek ítélték meg a hatóságok, hogy biztosításukra kivezényelték a hadsereg és a nemzeti gárda egyes egységeit. Mexikóban Guanajuato államban történik a legtöbb gyilkosság. A régió a Jalisco-kartell és a rivális Sinaloa-kartell közötti véres harcok helyszíne.



A most megtalált holttestek elrejtésére szolgáló hely a legnagyobb, amelyet az államban eddig találtak. Az ország más területein korábban már találtak ennél több halottat rejtő titkos sírgödröket is.