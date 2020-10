3908 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 75 321 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 51 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1750 főre emelkedett, 19 032-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 54 539 fő. Az aktív fertőzöttek 26%-a, az elhunytak 33%-a, a gyógyultak 28%-a budapesti. 4048 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 281-en vannak lélegeztetőgépen.

A járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza zajlik egész Európában és Magyarországon is, a fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik. A kormány célja továbbra is az, hogy az egészségügyi védekezés fenntartása mellett az ország működőképességét megtartsuk, és ne hagyjuk, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat. Ehhez azonban az általános óvintézkedések betartására van szükség, vagyis továbbra is nagy az egyéni felelősség szerepe a védekezésben, különösen a maszkviselésre vonatkozó előírások betartásában.