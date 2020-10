A részeg sofőr átment a szemközti sávba az 51-es főúton, előbb a férj motorjával ütközött, a feleség pedig belecsapódott a keresztbe fordult járműbe. A motorok a felismerhetetlenségig összeroncsolódtak, a házaspár azonnal meghalt. A feleséget, Évát három felnőtt lánya gyászolja, a férjnek, Gábornak pedig egy fia maradt árván.

Nincs könnyű helyzetben Gábor volt párja, Tünde, ugyanis fiuk középsúlyos értelmi sérült, és egy 10 milliós hitel is maradt a nyakán. Habár elváltak, gyermeküket közösen nevelték, most azonban a nő segítség nélkül maradt. Szavait barátja tolmácsolta.