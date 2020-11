Markó Rebeka és Dezső Bence a hazai vlogger társadalom álompárja: a JOY idei social media award #szerelmesvagyok kategóriáját toronymagasan megnyerték. Rebekát kérdeztük szerelemről, sminkelésről, kedvencekről. A Magyar Lovassport Szövetség válogatott tagjáról kiderül az is, hogy rajong a podcastekért és a főzős oldalakért.

Rebeka egy-egy Insta posztját tízezrek lájkolják. Nem véletlen, hiszen a csinos lány posztról posztra megújuló külsővel jelentkezik. Sminkelésben profi, kedvencei az arcfestős videók. Állítása szerint imádja azt, hogy smink segítségével hogyan tudja kifejezni magát.

Bencét több mint két éve egy közös ismerős mutatta be neki, az erős szimpátia rögtön érződött köztük. Rebeka úgy gondolja, hogy egy jól működő párkapcsolathoz sok minden kell, de a legfontosabbnak a kommunikációt tartja. Párja, Bence egy videóban a türelmességét emeli ki egyik legjobb tulajdonságaként. Rebeka is türelmesnek tartja magát, azt vallja, hogy még ha fel is húzzák, igyekszik egyáltalán nem mutatni, és inkább a nyugodt beszélgetés felé terelni a szituációt.

A kedvenc rovata a Táfelspicc, ő maga ugyan több mindenre allergiás, de akiknek süt, főz, azok legtöbbször dicsérő szavakkal méltatják. Sokszor improvizál főzés terén, de ha talál egy jó receptet, azt mindenképpen kipróbálja.

És ha már főzés: házimunka közben podcasteket hallgat. Több olyan műsor is van, amiket sosem hagy ki. Érdeklődő és nyitott ember lévén igyekszik minél több témakört, így híreket is hallgatni.