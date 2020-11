Kabát Péter és Ábel Anita sokszor voltak egyszerre vendégei egy-egy műsornak, élvezték a közös munkát, de a Ripost értesülései szerint ennek vége. Ábel Anitát ugyanis felháborította az a törénet, amelyet Kabát Peti a Life TV-n osztott meg életéről, vagyis arról, hogy egykor csapattársaival egyszerre feküdtek le egy lánnyal, aki nagyon szerelmes volt Kabát focistársába.

Ezért szakított meg minden kapcsolatot Kabáttal Ábel Anita. A Bors megkereste az egykori focistát, aki elmondta, mi a véleménye a műsorvezető reakciójáról.