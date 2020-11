A 2020-as MTV Europe Music Awards több szempontból is rendhagyó eseménynek igérkezett. Ebben az évben ugyanis Magyarország is a gála hivatalos partnere volt. Ennek köszönhetően négy emblematikus magyarországi helyszínt is megismerhettek a nézők. Valamint a koronavírus miatt, az egész díjátadót virtuálisan rendezték meg.