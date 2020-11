"Operatív törzs előtt és kormányülés után vagyunk. A mai napra is sok feladat jut, a legfontosabb, amiről a belügyminiszterrel és a honvédelmi miniszterrel kellett egyeztetnem, az a hadsereg bevonása a kijárási tilalom fenntartásába, a közrend fenntartásába, illetve ott, ahol lehetséges, az egészségügyre nehezedő teher viselésébe. Tehát a katonáink most nem háborúban fogják védeni a hazát, hanem segítenek a rendőrségnek, besegítenek a központi közigazgatásnak és besegítenek az egészségügyi ellátásnak is. Ott, ahol erre egyébként a belügyminiszter és az egészségügyi miniszter szerint szükség van. Ennek jogi, személyi és pénzügyi feltételeit sikerült tisztázni az operatív törzs és a kormány ülése között. De még egy- két formális döntést a kormányülésen hozunk, és utána az erről szóló rendeleteket is alá tudom írni" - mondta a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök.