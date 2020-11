A Bors információi szerint már olyan országokban is van Covid-19 fertőzött, ahol eddig nyoma sem volt a vírusnak.

Az egyik ilyen a Csendes-óceáni Vanuatu. A mindössze 300 ezres lakosságú köztársaság már márciusban határzárt vezetett be, hogy a turisták ne hurcolhassák be a koronavírust, ám a világjárvány végül elérte őket is. Szerdán jelentette be miniszterelnökük, Bob Loughman, hogy egy, az Egyesült Államokból hazatérő 23 éves férfinél, a kötelező karantén alatt kimutatták a betegséget.

Az állami vezetés most bevezeti, hogy 14 nap helyett 28 napra hosszabbítja a külföldről hazaérkezők karantén idejét.

A Salamon-szigeteken és a Marshall-szigeteken is találtak már Covid-19 fertőzöttet októberben, így alig maradt pár ország a világban, ahová még nem jutott el a vírus: Szamoa, Tuvalu, Mikronéziai Szövetségi Államok, Palau, Kiribati, Tonga és Nauru.

Észak-Koreában és Türkmenisztánban hivatalosan nem került megerősítésre, hogy koronavírus-fertőzöttet találtak volna.