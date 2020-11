Tomi nem csak arról ír, hogy mennyire megvisel mindannyiunkat a vírus, hanem arról is, hogy talán nem ez a legmegfelelőbb pillanat, hogy előrukkoljanak egy vidám, szabad, bulis hangulató klippel. A követők azonban úgy gondolják, érdemes lenne bemutatni a videót, hiszen ha élőben nem is, legalább a képernyők előtt ülve szórakozhatnánk.

"Meggyűr minket az év, jön a sötét és a hideg, erősödik a szorongás, tépett kis madárkák leszünk tavaszra. Félek, hogy lélekben is be fogok zárkózni, hogy úgy leszek magam alatt, hogy végig tagadni fogom magamnak is. Bár a helyzethez képest szerencsés vagyok, sokat gondolkodom, hogy lehetne jól átvészelni tavaszig a nehéz hónapokat. Asszem, most már kinevetném a mumust, ha mást nem tudok tenni vele. Talán úgy könnyebb és lehet, együtt egyszerűbb lenne így feldolgozni.

Éppen ezen agyalunk amiatt is, mert kihoznánk egy korábbi bulizós klipünket, de nem döntöttük el, jó ötlet-e, mert hát mégiscsak a járvány... De közben bennünk van az is Diazzal, hogy talán pont ez az, amit ha meglépünk, állítjuk meg, hogy ennél is több mindent megegyen körülöttünk, belőlünk 2020, ha legalább ilyen formában ki tudjuk engedni a gőzt, ha már más nem maradt. Jelentkezünk, ha eldöntöttük, legyen-e premier a hetekben! Addig is kitartás! Ti mit gondoltok, para most bulis klippel kijönni?"