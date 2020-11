Facebook-oldalán a miniszterelnök jó információnak minősítette, hogy a hétfői statisztikák megerősítették a fertőzöttségi adatok csökkenését.

Az egészségügyi tárca szerint hétfőre 5733 új fertőzést mutattak ki, amely a legalacsonyabb esetszám október 13. óta. Egyúttal kevesebb vírustesztet is végeztek az előző napokhoz képest. Múlt hét közepétől 15 ezer körül volt az újonnan azonosított fertőzések napi növekménye. Napok óta a legalacsonyabb volt a hétfőn közölt halálozási adat is - 121 beteg hunyt el, közülük kifejezetten a Covid-19 miatt 21-en, a többieknél a koronavírus okozta betegség és más kórok együttes meglétét jelölték meg a halál okaként. A kórházakban továbbra is viszonylag sok, több mint 21 ezer vírusfertőzöttet kezelnek, közülük 2118-an szorulnak lélegeztetőgépre.

Morawiecki úgy értékelte bejegyzésében: a járványügyi intézkedések "a várt hatást hozták". Egyúttal azt kérte, hogy a vakcina megérkezéséig a lengyelek tartsák be az alapvető járványügyi szabályokat, viseljék a szájmaszkot, fertőtlenítsék kezüket, s ügyeljenek a szükséges távolságtartásra.

Lengyelországban november elején új korlátozásokat vezettek be a szórakoztatóipar, a kereskedelem és a vendéglátás területén, emellett digitális oktatást rendeltek el minden iskolában az év végéig. Bár a bevásárlóközpontok szombaton újranyithattak, az éttermek, az edzőtermek, a mozik és a színházak még legalább december 27-ig nem fogadhatnak vendéget.

Adam Niedzielski egészségügyi miniszter hétfőn bejelentette: a karácsonyi ünnepek után a kormány további járványügyi lépésekről dönt - írja az MTI.