A Ripost munkatársa szeretett volna maszkot venni egy plázában, Xantus Barbara szolgálta őt ki.

"A színház bezárt, és van két gyerekem. Nem bírnék otthon ülni. Muszáj pénzt keresnem, mert most nincs semmi bevételem. Nem adtam fel a hivatésom, de ez egy váraltan, különlegesen nehéz helyzet és egy ilyen alkalmi munka segít túlélni, lelkileg és anyagilag is - mesélte kendőzetlen őszinteséggel a színésznő, aki azt is elárulta, hogy maszkban kevesen ismerik fel, de a hangjáról azért néhányan rájönnek, ki ő.

"A hangomról fel szoktak ismerni az emberek, még ha az arcomat nem is látják, de mindig aranyosak. Nem tartom kizártnak, hogy a vírushelyzet után is fontos lesz megtartani egy másodállást. A lényeg, hogy senki ne adja fel, én sem teszem, hiszen biztos vagyok abban, hogy túl leszünk ezen az egészen.