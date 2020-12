Egész napos felügyeletre szorul Barta Sylvi kutyusa, akit a napokban kellett megműteni. A szeretett ebnek elszakadt a térdszalagja.

„Újabb térdműtét, most a jobb hátsó láb... Az orvos szerint ha elszakad az egyik térdszalag, akkor nagyon gyakran a másik is követi. Sajnos a mi esetünkben is bejött a statisztika" - írta fotója mellé Sylvi.