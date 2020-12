Csősz Bogi is érzi a válság és a járvány hatásait. Jelenleg a színészkedés és a producerkedés helyett a maszkok gyártásával foglalkozik, ráadásuk a férjétől is távol van. Bogi most Magyarországon van, és az sem biztos, hogy az ünnepekre hazatér.

"Próbálunk a férjemmel sok időt együtt tölteni, de ez jelenleg nem egyszerű, próbáljuk online megoldani, amit csak lehet. De nemrég meglátogatott, volt itt Budapesten, most pedig vár haza. Sokkal gyakrabban beszélünk telefonon és nagyon sok online bejelentkezésünk van, tulajdonképpen közelebb hozott ez a helyzet minket. De furcsa, hogy az ember nem azt az életet éli, amit megszokott, nekünk például az utazás hiányzik, a nyaralás, pihenés, hogy meglátogassuk a családot, ez a török kultúrában nagyon fontos, és ennek a hiánya hatalmas űrt hagy maga után. Ha pedig otthon vagyunk, több időt töltünk együtt, és jobban figyelünk a másikra" - mondta a Blikknek Bogi. Hozzátette, ugyan most nincsenek divatbemutatók, fontosnak tartja, hogy ne tartsuk vissza nagyon a költekezést.

"Fontos, hogy az emberek értsék, aktívan részt kell venni a divatmárkák világában most is, segíteni kell a piac ezen részét is, ha mindenki visszafogja a vásárlásait, akkor összeomlik a piac. Én abban hiszek, hogy a pénz visszatartása nem tesz jót a világnak. Fontos, hogy forgassuk a pénzt, és találjunk bevételi forrásokat, a megszokotton kívül is" - mondta.