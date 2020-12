Harsányi Levente elárulta, hogy egyedül is remekül érzi magát, de ha jönne a szerelem, nem állna útjába.

„Vin-vin pozícióban vagyok, egyedül is jól érzem magam, de ha jön valaki, aki osztozik a magányomban, az is egy jó helyzet. Nem keresem kétségbeesetten az igazit, mert most nagyon jól érzem magam a bőrömben, de nyitott vagyok, sőt, 50 éves fejjel már úgy gondolom, ha megtalálom az igazit, megnősülök, persze, csak ha a feleség fizeti" - mesélte Levi a Blikknek, aki azt is elárulta, hogy bár három éve nincs együtt volt kedvesével, gyereke édesanyjával, a Szentestét azonban együtt töltik.

„Az idei Szentestén együtt leszünk, ez mindannyiunknak nagyon fontos"