A rajongók szerint Gabriela Spanic manipulálta a szavazast - latin-amerikai követőit arra buzdította, hogy csaljnak az applikációs voksolásnál. Megszólalt az ügyben a TV2 is.

Néhány követő szerint Gabriela Spanic a vasárnapi Dancing with the Stars előtt arra buzdította szülőhazája szavazóit, hogy kerüljék ki a Tv2 applikációját és hazudják magukat magyarnak vagy angolnak.

„Magyar idő szerint este nyolctól tudtok rám szavazni az applikációban, amely ha nem érhető el az alkalmazás-áruházban, akkor annyit kell tennetek, hogy letöltitek a VPN-t, majd az országotoknak Angliát vagy Magyarországot állítjátok be. Köszönöm nektek nagyon" - írta latin-amerikai követőinek közösségi oldalán Gabi.

Többeknek nem tetszett ez az eset. A TV2 is megszólalt az ügyben.

„Korábban azt is biztosra vették, hogy Gabriela Spanic rendelkezik a legnagyobb rajongótáborral, és ő kapja hétről hétre a legtöbb szavazatot, mégis veszélyzónába került, ez a mostani feltételezés is téves. A múlt szombati adás alatt nem nőtt az applikációt letöltők száma jelentősebben, mint a korábbi adások alatt. Semmilyen jel nem utal arra, hogy az említett probléma valós lenne és kijátszották volna a rendszert, ez nem látszott az eredményeken. A nézők továbbá az applikáció mellett sms-ben is szavazhatnak kedvenceikre, amely opció kizárólag Magyarországról érhető el" - mondta el a csatorna sajtóosztálya.