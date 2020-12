"Kisebb körben ünnepeljétek a karácsonyt és az újévet!" - kérte a kormányfő Stockholmban tartott sajtótájékoztatóján. Mint mondta, a nyolcfős korlát általánosan érvényes előírás minden társasági érintkezésre. Úgy fogalmazott, hogy Svédországban mindenki felelősséggel tartozik azért, hogy az ország ne lépjen magas fertőzöttségi mutatókkal az új évbe. Löfven kiemelte, hogy a karácsony hagyományosan az együttlét és közelség ünnepe, de az idén a világjárvány miatt nem olyan lesz, mint szokott. Hozzátette: Télapó idén karácsonykor is jöhet, de járványügyi szempontból biztonságos módon.



Svédország viszonylag lazább korlátozásokkal és lakossági felhívásokkal különutas, vitatott megoldást választott a járvány elleni küzdelemben. Az ország vezetése a tilalmak helyett mindvégig inkább az ajánlásokra és az egyéni felelősségre helyezte a hangsúlyt. A járvány gyorsulásával Svédország november óta azonban szigorítani kényszerült a korlátozásokon, egyebek mellett megtiltotta alkohol árusítását este tíz óra után, valamint a 8 főnél nagyobb nyilvános rendezvényeket. December 7-től január 6-ig távoktatást vezettek be. Karantén és kötelező maszkviselet viszont nincsen.



A mintegy tízmillió lakosú országban már csaknem 300 ezer az azonosított fertőzöttek száma, akik közül 7200-an el is hunytak a kórban.