Újra víz alá került Velence az utóbbi idők kissé szélsőséges időjárásának köszönhetően, illetve annak, hogy nem kapcsolták be a zsiliprendszert.

Heves esőzések és szél volt jellemező az utóbbi napokban Velence környékén is. Be kellett volna kapcsolni a várost védő Mose zsiliprendszert, ez viszont nem történt meg, mert nem számoltak ilyen mértékű csapadékkal. Így a víz elöntötte a Szent Márk teret, és befolyt a székesegyházba is.

A helyzet sajnos nem túl fényes, de igyekeznek megakadályozni a további károkat.

Nézd meg, hogyan fest a város most, kattints a képre!