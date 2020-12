Megkéselte iskolatársát egy 14 éves fiú a tatabányai Bolyai János Általános Iskolában. A gyereket kórházba szállították, és megműtötték, az állapota már stabil.

Most kiderült, úgy tűnik, egy lány miatt veszett össze a két fiú.

„Egy csaj miatt pattantak össze. Ugyanazt a lányt szerették, az utóbbi időben rengeteg volt a feszültség közöttük. Úgy tudom, a szúrás előtt Rajmund félrehívta a másikat a terem egyik sarkába, hogy beszéljenek. Aztán a többiek azt látták, hogy az áldozat ordít, majd rohan a folyosóra. Először azt hittük, hülyéskednek, de aztán azt ordította, hogy 'mentsen meg valaki, mert meghalok!'" – mesélte a Blikknek egy szemtanú.

A késelő diákkal korábban is voltak magatartásbeli problémák, de nem ilyen mértékű, az iskola igazgatója szerint ezért nem volt előjele a támadásnak.

Váraljainé Vasecz Mária intézményvezető a Blikk megkeresésére így reagált a történtekre.

„A gyermeket megoperálták, azt üzente nekünk, hogy a körülményekhez képest jól van, köszöni, hogy annyian aggódunk érte. Az elkövetőnek magatartási kihágásai korábban is voltak, de olyan jellegű probléma nem, melyből bárki is arra következtethetett volna, hogy ilyen szörnyű tettet fog elkövetni. A családdal kapcsolatban álltunk, a szülők együttműködőnek bizonyultak. Az érintett osztály tanulóihoz pszichológust kértünk, hogy az eseményeket minél hamarabb feldolgozhassák. Az intézmény másik épületében teljesít jelenleg iskolaőr szolgálatot, de az esemény után ebbe az épületbe is kérni fogjuk a szolgálat teljesítését. Mindannyiunk számára hosszabb időbe fog telni a feldolgozás"