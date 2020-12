Poór Péter noha betartott minden intézkedést, mégis elkapta a vírust. A legendás énekes most elárulta, hogy viselte a betegséget, amin már szerencsére túl van.

Mint kiderült, Péter 20 napot töltött összesen karanténban, ami okozott némi fejtörést, hiszen ő a családfenntartó: feleségéről, idős anyósáról és annak nővéréről is ő gondoskodott az elmúlt 12 évben. Ennél már csak az okozott több nehézséget, hogy hogyan ne fertőzze meg a vele egy háztartásban élőket:

"Nem volt egyszerű, de valahogy csak megoldottuk. Külön helyiségben ettünk, a lakásban is hordtam a maszkot, igyekeztem tartani a kellő távolságot és minden előírást betartani. Örülök, hogy kijöttem belőle, a fürdőszobai illatszerekkel teszteltem a szaglásomat. Lejárt a 10 nap kötelező karantén, nem éreztem magam rosszul, de a biztonság kedvéért újra teszteltettem, ami megint pozitív eredményt hozott, így hát kezdődött elölről a 10 nap" - mesélte az ACNewsnak.

Péter őszintén mesélt arról is, mit jelent számára a közönség, akivel most nem találkozhat:

"Hiányzik a személyes találkozás a közönséggel, mert én mindig le szoktam menni az emberek közé. Énekelek a fülükbe, és bevonom őket is a produkcióba. Nekem ez az éltető elemem. De most sajnos mindenki fél, így még ha találkozunk is, nem mehetünk közel egymáshoz" - mondta, majd hozzátette, igyekszik jól kihasználni a felszabadult idejét. Dalokat ír, pihen, és intézi a család ügyeit.