Körtvélyessy Zsolt 45 évet töltött feleségével, a koronavírus választotta el őket gymástól. Egerszegi Juditot öt hét alatt győzte le a fertőzés, de betegsége alatt még gondolt arra, hogy ha képletesen is, de családjával lehessen karácsonykor.

"A feleségem nagyon szerette a karácsonyt, ez volt az egyik kedvenc ünnepe. Mindig már hetekkel korábban készült rá, feldíszítette a lakást, gyönyörű fánk volt minden évben, és az ajándékokat is tökéletesen választotta meg. A halála előtt pár héttel már tudta, hogy nem lehet velünk szenteste, ezért elmondta a lányunknak, Kingának, hogy vett nekünk ajándékot, amiket gondosan el is rejtett otthon. Megmondta, hol vannak a meglepetések, és azt kérte, tegyük majd be a fal alá, és csak este nyissuk ki, így velünk lehet" - mondta a színész.