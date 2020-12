A körmendi és a berettyóőjfalui mentőállomás előtt is gyertyák, mécsesek sorakoznak. Így emlékeznek a kollégák és barátok elhunyt bajtársaikra. Mindketten a koronavírus-fertőzés miatt vesztették életüket, melyet arra áldoztak, hogy másokét mentsék.

A körmendi mentőállomás hőse, Tóth Tamás két kisgyereket hagyott hátra, jövőre töltötte volna be a 40. életévét.

"Kedves körmendi bajtársaink! Mély megrendüléssel olvassuk, hogy ismét alulmaradt ebben a borzalmas kórral vívott küzdelemben egy bajtársunk. A százhalombattai mentőállomás valamennyi bajtársa nevében, mind a családnak és bajtársaitok, fogadjátok őszinte részvétem" - írta egy mentős.

A berettyóújfalui mentőállomás dolgozói is megrendültek, elvesztették ugyanis szeretett munkatársukat, Pércsi Istvánt. "Lecsapott, odavert, ledöntött, tönkre tett, megölt, elragadott... Amíg csak messziről hallottuk, hogy van, egy villanás volt a többi között. Amikor már mi is találkoztunk vele, már közel sem volt vicces. Aztán jöttek a hírek: Zsadány, Győr, Mosonmagyaróvár, Cegléd, Salgótarján, Jászboldogháza... társaink, bajtársaink. Sokukkal talán sosem találkoztunk, hisz népes család a miénk, de ugyanazt az egyenruhát hordtuk. De tegnap álnokul, galádul arcul csapott: Berettyóújfalu. Ő már nem csak egy kép, egy arc. Neki még halljuk a hangját, látjuk mosolyát szemünk előtt, előttünk vannak a közösen eltöltött műszakok, találkozások az SBO-nál, a boltban, az utcán. Odavert ez a szemét, ledöntött. Egy családot tönkre tett megint! Megölte Pistit, elvitte, elragadta... És tombol tovább, vigyorog rajtunk, mi pedig küzdünk, szenvedünk. Loholunk utána, mindig úgy érezzük, most elcsíptük, de aztán csak elillan. Megy tovább, keresi a gyengébbet, és újra lecsap. Mi megyünk: tovább és tovább, egyszer akkor is vége lesz. Hogy mikor, azt még nem tudjuk, de egyszer akkor is. Pisti! Te most már vigyázz ránk odafentről, egyszer még találkozunk! Ég Veled!" - írták.

A 48 éves mentőtisztnek 3 gyermeke volt.

Győrfi Pál is mély megrendüléssel beszélt bajtársai elvesztéséről. "Egy bajtárs elvesztéséről az Országos Mentőszolgálat közössége mindig mély megrendüléssel értesül. Elhunyt munkatársaink példaértékű munkássága előttünk marad, emléküket és a betegek érdekét szolgáló önzetlen tetteik történetét megőrizzük" - mondta a Borsnak.