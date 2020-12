Hajdú Péter kedvesét, Esztert vetélése után azonnal műteni kellett, teljes gyógyulása hosszú hónapokat vesz majd igénybe, de most az az első, hogy felépüljön. A közös család alapításáról azonban nem kell lemondaniuk: természetes úton is lehet kisbabájuk.

Hajdú Péter és menyasszonya, Eszter nagyon nehéz időszakban vannak: a fiatal lány elvetélt, és azonnal műtétre szorult. Elrepedte a petevezetéke, és belső vérzése lett, életét annak köszönheti, hogy nagyon gyorsan bejutottak a kórházba. Eszter ma már otthon lábadozik, és ugyan a közös családalapításról nem mondtak le, most az az első, hogy felépüljön. Szerencsére természetes úton is lehet még gyerekük, de hosszabb időnek kell eltelnie, mire újra próbálkozhatnak. Eszter minden reggel vérhígítót kap, ami Hajdú Péter ad be neki.

"Az orvosok megnyugtattak, hogy páros szervről van szó, így egy petevezetékkel is lehet kisbabánk" - mondta korábban a Blikknek Hajdú Péter, de azt is elárulta, ha úgy hozza a sors, a lombikprogramtól sem zárkóznak el.