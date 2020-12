Ismét a koronavírus-járvány gyorsuló terjedési ütemét jelző 1-es érték fölé emelkedett az R reprodukciós mutató becslési sávja Nagy-Britanniában. A mérést alátámasztják a brit statisztikai hivatal (ONS) friss járványadatai is.

A brit kormány készenléti helyzetekben működő tudományos tanácsadó testületének (SAGE) pénteken ismertetett számításai alapján az R mutató országos átlagban 1,1-1,2 között van. Ez azt jelenti, hogy tíz fertőzött átlagosan 11-12 másik embernek adja át a koronavírus-fertőzést.

A SAGE számítási módszertana szerint az 1,1-1,2 közötti R rátából arra lehet következtetni, hogy az új koronavírus-fertőződések száma a becslési sáv felső, 1,2-es szélsőértéke esetén négy százalékkal, az 1,1-es alsó becslési érték esetén 1 százalékkal emelkedik minden egyes nap.

A SAGE a múlt héten jóval alacsonyabb, 0,9-1 közötti R rátát mutatott ki országos átlagban. Ez a sáv azt jelezte, hogy az új koronavírus-fertőzöttek száma napi átlagban vagy nem emelkedett, vagy 2 százalékkal csökkent. A testület pénteken ismertetett új kimutatása szerint az országos átlagon belül Londonban és Kelet-Angliában a legmagasabb, 1,1-1,3, illetve 1,2-1,4 az R mérőszám.

Ennek alapján Londonban 3-6 százalékkal, Anglia keleti térségeiben 4-6 százalékkal emelkedik napi átlagban a koronavírus-fertőzöttek száma.

A nagy-britanniai koronavírus-járvány korábbi gócpontjában, Anglia északnyugati és északkeleti térségeiben ugyanakkor 0,9-1,1, illetve 0,9-1,2 közé csökkent a terjedési mutató becslési sávja, amelynek alsó értéke a járvány terjedésének lassulására vall.

A brit statisztikai hivatal (ONS) ugyancsak pénteken bemutatott heti felmérése szerint Angliában - az Egyesült Királyság messze legnépesebb, 56 millió lakosú országrészében - a december 12-én zárult egy hétben 567 300 volt a koronavírust hordozó fertőzöttek száma. Ez azt jelenti, hogy minden 95 angliai lakos közül egy volt koronavírus-fertőzött a vizsgált időszakban. Ez jelentős növekedés, egy héttel korábban ugyanis az ONS becslése szerint 481 500 fertőzött volt Angliában. Ez 115 lakosonkénti egy fertőzöttnek felelt meg.

A fertőzés újbóli gyors terjedése miatt szombattól Dél-Anglia kiterjedt térségei a koronavírus-járvány megfékezésére kidolgozott háromfokozatú készenléti rendszer legmagasabb szintjének hatálya alá kerülnek. Londonban és a vele határos keleti, illetve északkeleti térségekben már szerda óta a hármas készenléti fokozat van érvényben. A brit kormány döntése alapján szombaton nulla óra után egy perccel a brit főváros közelében fekvő Bedfordshire, Buckinghamshire, Berkshire és Hertfordshire megyék egész területén, valamint Surrey, East Sussex, Cambridgeshire és Hampshire megyék egyes térségeiben is a legmagasabb, harmadik készenléti fokozat lép életbe. Az intézkedés alapján az érintett térségekben be kell zárniuk a múzeumoknak, a turistalátványosságoknak, a zárt terű szórakozóhelyeknek, a szállodáknak és egyéb szálláshelyeknek, valamint az összes vendéglátóhelynek, bár az utóbbiak elvitelre és házhozszállításra felvehetnek ételrendelést.

Emellett a nem egy háztartásban élők zárt terekben nem tarthatnak összejöveteleket, és a szabadtéri helyszíneken is csak hat, nem egy fedél alatt lakó ember tartózkodhat egymás társaságában.

Jövő szerdától öt napra jelentősen enyhül a járványellenes intézkedések szigora, annak érdekében, hogy a családok együtt tölthessék a karácsonyt.

Boris Johnson brit miniszterelnök pénteken a BBC televíziónak nyilatkozva azonban megismételte azt a kérést, hogy a lakosság ne használja ki mindenáron ezt a lehetőséget, és mindenki csak kis karácsonyt tartson az idén. Hozzátette: a múlt héten kezdődött országos oltási kampány és a járvány megfékezését célzó korlátozások hatására a jövő év már egészen más lesz, mint az idei.