A vírus miatt döntöttem így, muszáj vigyáznom magamra. Azért persze lesznek látogatóim, a menyem és az unokák jönnek 24-én, de csak egy pár percre, maszkban, a folyosón állva beszélgetünk kicsit. Azt is mondták, hogy ne aggódjak, kedveskednek nekem egy kis ajándékkal is. Mivel én nem tudok főzni, és ez már így is marad, ünnepi ebédet és vacsorát is hoznak nekem, gondoskodnak rólam, ami nagyon jólesik.

A lábam még nem az igazi a trombózis óta, meg nem is nagyon mernék lemenni a boltba, ezért kézzel készítek egy kis ajándékot a szeretteimnek, remélem, hogy örülnek majd neki. Ha minden jól megy, akkor jövőre pedig már együtt lehetünk karácsonykor. Majd nézek karácsonyi filmeket és olvasok. Emlékszem, régen, amikor még élt a férjem, akkor az ünnepek alatt folyton mentünk. Első nap mentünk a menyemhez, aztán a sógornőmhöz, utána a nővéremet látogattuk meg, ezután a férjem gyerekeit, és persze végig velünk voltak a szüleim is - mesélte a Blikknek a népszerű színésznő.